  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türkiye'den Kovid-19 ile mücadele için Kosova'ya tıbbi malzeme yardımı

2020-04-25 14:32:24 -
Türkiye'den Kovid-19 ile mücadele için Kosova'ya tıbbi malzeme yardımı

PRİŞTİNE (AA) - Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kosova'ya gönderdiği ikinci tıbbi malzeme yardımı başkent Priştine'ye ulaştı.

Kosova Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının iş güvenliği için gerekli malzemelerin yanı sıra cihaz ve diğer tıbbi ekipmanlardan oluşan yardımlar, Sağlık Bakanı Arben Vitia ile Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ın katılımıyla teslim edildi.

Türkiye'nin 8 Nisan'da da Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kosova'ya yardım gönderdiği anımsatılan açıklamada, Vitia ile Sakar'ın, devletler arasındaki iş birliğinin Kovid-19 salgını ile başarılı bir şekilde başa çıkma noktasında son derece önemli olduğunu vurguladıkları aktarıldı.

Bakan Vitia, Kovid-19 ile mücadelede Kosova'nın sağlık sistemine yaptığı katkılardan dolayı Türkiye'ye teşekkür ederken, Büyükelçi Sakar da Türkiye'nin, Kosova ve diğer ülkelerin ortak ve küresel bir sorunla başa çıkmalarına yardımcı olmaya kararlı olduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı