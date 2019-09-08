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‘Türkiye’den kötü haber’ diyerek rahatsız oldular! Batı Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı

Avrupa Birliği'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

08 Eylül 2019 Pazar 09:03
‘Türkiye’den kötü haber’ diyerek rahatsız oldular! Batı Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı

Avrupa Birliği'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Hahn, sosyal medya hesabından “Türkiye'den kötü haber” başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Bir politikacının ifadelerinin hakaret içerdiği düşünülse bile, nasıl 10 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini anlayamıyorum. Canan Kaftancıoğlu ya da bir başkası. İstanbul ya da herhangi bir yer" ifadelerini kullandı.

Karardan rahatsız olan Johannes Hahn açıklamasını “hukukun üstünlüğü” etiketiyle paylaştı ve paylaşımı profiline sabitledi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 09:03
  1. Avrupa Birliği
  2. Avrupa Birliği'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn
  3. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
  4. Türkiye
  5. hukukun üstünlüğü

YORUM YAZ

  • AlperAlper1 sa önce
    Senin için kötüyse bizim için en hayırlısıdır...
  • kazım çobanderelikazım çobandereli3 sa önce
    avrupalı bozguncular hergün bombalarla ölen siviller, suriye-mısır-israil hapishanelerindeki işkenceler, çinin toplama kamplarına niçin ses yükseltmiyorlar?geç o demokrasi ve hukuk masallarını!
  • Emine Altin Emine Altin 3 sa önce
    Kendi hizmetkarlarinin ceza almasi yapacagi hainliklere izin verilmemesi onlar icin kotu haber
  • Reis Hürdolaş Reis Hürdolaş 5 sa önce
    Kendi Ajan veprovokatörünü savuncaklar elbette. Gavurun dostu gavur olacak. Müslümanın bu Ebu leheb’in karısını savunamaz ya! Hiç şaşmadım.
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu5 sa önce
    Bu ülkeye ihanet eden komünist, ateist ve hainler Batı için çok değerlidir. Ortak yönleri değersiz oluşlarıdır.

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