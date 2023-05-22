Türkiye'den Kosova'ya makineli tüfek ihracatı
MKE A.Ş. tarafından geliştirilen "PMT-76-57A Platform Makineli Tüfek", Kosova’ya ihraç edildi.
Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) de katılım sağladığı NATO bünyesinde gerçekleştirilen Defender Europe 2023 Tatbikatı sırasında, FSK envanterindeki PMT-76-57A Platform Makineli Tüfek ilk kez görüntülendi. Böylelikle MKE A.Ş. tarafından Kosova’ya PMT-76-57A ihracatı gerçekleştirildiği ilk kez ortaya çıkmış oldu.
MKE PMT-76-57A, Zırhlı araç veyahut hücumbot gibi deniz platformlarda bulunan uzaktan komutalı silah sistemleri için geliştirildi. Kosova Güvenlik Gücü’nün de PMT-76-57A’yı, zırhlı araçlarında bulunan ASELSAN SARP silah kuleleri için tedarik ettiği üzerinde duruluyor.
PMT-76/57A Makinalı Tüfek’inin özellikleri ise şu şekilde:
- Dakikada ortalama 750 atım
- Piyade ve Tank tarafından kullanılabilme
- ALTAY Tankı’na tam uyumluluk
ÖNE ÇIKAN VİDEO
- 27 farklı kalifikasyon testi
- Çabuk namlu değiştirme
- 50 bin atım ile doğrulanmış silah ömrü
- +71 ve -51 koşullarında çalışabilme
- SARP Kulesi’ne tam uyumluluk
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