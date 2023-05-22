Türkiye'den Kosova'ya makineli tüfek ihracatı

Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) de katılım sağladığı NATO bünyesinde gerçekleştirilen Defender Europe 2023 Tatbikatı sırasında, FSK envanterindeki PMT-76-57A Platform Makineli Tüfek ilk kez görüntülendi. Böylelikle MKE A.Ş. tarafından Kosova’ya PMT-76-57A ihracatı gerçekleştirildiği ilk kez ortaya çıkmış oldu.

MKE PMT-76-57A, Zırhlı araç veyahut hücumbot gibi deniz platformlarda bulunan uzaktan komutalı silah sistemleri için geliştirildi. Kosova Güvenlik Gücü’nün de PMT-76-57A’yı, zırhlı araçlarında bulunan ASELSAN SARP silah kuleleri için tedarik ettiği üzerinde duruluyor.

PMT-76/57A Makinalı Tüfek’inin özellikleri ise şu şekilde:

- Dakikada ortalama 750 atım

- Piyade ve Tank tarafından kullanılabilme

- ALTAY Tankı’na tam uyumluluk

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- 27 farklı kalifikasyon testi

- Çabuk namlu değiştirme

- 50 bin atım ile doğrulanmış silah ömrü

- +71 ve -51 koşullarında çalışabilme

- SARP Kulesi’ne tam uyumluluk

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