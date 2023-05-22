  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Meral Akşener emekli olacak mı? İP’te beklenen tarih açıklandı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Kuşadası'na turist akını: Kruvaziyer gemileriyle binlerce turist geldi! Türkiye'yi seçtiler

Canan Karatay önerdi! Beyin sağlığı için bu 4 besine dikkat

CHP amigosu Can Ataklı, Kılıçdaroğlu'nu böyle madara etti! Şok olacaksınız

Türkiye'den yeni dikkat çekici satın alma kararı, hamlesi geldi! Satın aldı, Türkiye'ye dolar yağacak

Avrupa resmen Rus elmasının peşinde, belli oldu! Yaptırıma mı hazırlanıyor? Büyük avantaj ve yatırımın peşine düştüler...

Sinan Oğan'dan flaş çıkış! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Elinde dolar bulunanlar için son çıkış! İslam Memiş, 'Trene binmek için son hafta' dedi!

Herkes merakla bekliyordu! Sinan Oğan'ın kararı belli oldu! O ismi destekleyecek

Asgari ücrette bomba rakam! Duyan, kulaklarına inanamadı
Teknoloji Türkiye'den Kosova'ya makineli tüfek ihracatı
Teknoloji

Türkiye'den Kosova'ya makineli tüfek ihracatı

Yeniakit Publisher
2023-05-22 18:38:00 -
Türkiye'den Kosova'ya makineli tüfek ihracatı

MKE A.Ş. tarafından geliştirilen "PMT-76-57A Platform Makineli Tüfek", Kosova’ya ihraç edildi.

Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) de katılım sağladığı NATO bünyesinde gerçekleştirilen Defender Europe 2023 Tatbikatı sırasında, FSK envanterindeki PMT-76-57A Platform Makineli Tüfek ilk kez görüntülendi. Böylelikle MKE A.Ş. tarafından Kosova’ya PMT-76-57A ihracatı gerçekleştirildiği ilk kez ortaya çıkmış oldu.

MKE PMT-76-57A, Zırhlı araç veyahut hücumbot gibi deniz platformlarda bulunan uzaktan komutalı silah sistemleri için geliştirildi. Kosova Güvenlik Gücü’nün de PMT-76-57A’yı, zırhlı araçlarında bulunan ASELSAN SARP silah kuleleri için tedarik ettiği üzerinde duruluyor.

PMT-76/57A Makinalı Tüfek’inin özellikleri ise şu şekilde:

- Dakikada ortalama 750 atım

- Piyade ve Tank tarafından kullanılabilme

- ALTAY Tankı’na tam uyumluluk
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- 27 farklı kalifikasyon testi

- Çabuk namlu değiştirme

- 50 bin atım ile doğrulanmış silah ömrü

- +71 ve -51 koşullarında çalışabilme

- SARP Kulesi’ne tam uyumluluk

SavunmaSanayiST

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23