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Aktüel

Türkiye'den Kosova ordusuna hibe

Yeniakit Publisher
2020-08-10 14:34:04 -
Türkiye'den Kosova ordusuna hibe

PRİŞTİNE (AA) - Türkiye, Kosova Güvenlik Gücüne (FSK) askeri giysi, yatak ve teknik ekipmandan oluşan yaklaşık 743 bin dolarlık hibede bulundu.

Kosova Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye tarafından Kosova ordusuna yapılan 742 bin 904 dolar değerindeki hibenin kabul töreninin başkent Priştine'deki "Adem Yaşari" kışlasında düzenlendiği bildirildi.

Törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay İsmail Cenkeri Ersöz ve FSK Lojistik Komutanı Tuğgeneral Naim Haziri'nin yanı sıra askeri yetkililer katıldı.

İmzalanan belgelerin ardından açıklamalarda bulunan Haziri, Türkiye hükümetine ve askeri ataşeye FSK'ye sürekli desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

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