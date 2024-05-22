Türkiye'den çılgınlar gibi konut toplayan Ruslardan beklenmedik karar

Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyon başlatmasının ardından ülkelerini terk ederek Türkiye'ye yerleşen Rusların çoğunun ikamet, mali sorunlar nedeniyle başka ülkelere göçtüğü bildirildi.



Reuters'in haberine göre Şubat 2022'den itibaren binlerce Rusya vatandaşı, başta İstanbul ve Antalya olmak üzere farklışehrilerde ikamet etmeye başladı. 2022'de Türkiye'de oturma izni elde eden Rus sayısı 154 bine ulaştı. Fakat bu sayının 2023'te üçte bir oranında düştüğü ve 96 bine indiği gözlemlendi.



Ajansa konuşan dokuz Rus vatandaşı, Türkiye'den oturum izni almakta zorlanmalarının ülkeyi terk etme nedenleri arasında olduğunu söyledi.



Oturum dışında Rusya'nın hedef olduğu yaptırımlar yüzünden Türkiye'de bankacılık işlemlerinin zorlaşması Rusların başta Sırbistan ve Karadağ olmak üzere diğer ülkelere göç etmesine neden oluyor. Rusların ayrıldığı yerler arasında sadece Balkanlar değil, Latin Amerika ülkeleri de (Arjantin ve Brezilya) sıralanıyor.



Bazı varlıklı Ruslar, Türkiye'de daha önce 250 bin dolar, son dönemde ise en az 400 bin dolar değerinde mülk edinilmesi durumunda vatandaşlık elde etme hakkından faydalanarak Türk vatandaşlığına geçti. Son iki yılda Ruslar en büyük yabancı alıcılar olarak İranlıları ve Iraklıları geride bıraktı.



Reuters'e göre son iki yıl üst üste, Türkiye'deki gayrimenkul işlem sayısında yabancı alıcılar arasında Rus vatandaşları birinci sırada yer aldı. 2022'de 16 bin 300, 2023'te ise 10 bin 560 konut satıldı.