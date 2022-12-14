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Siyaset Türkiye'den Kongo için taziye mesajı
Siyaset

Türkiye'den Kongo için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde meydana gelen sel felaketi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 23:11:00 -
Türkiye'den Kongo için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde meydana gelen sel felaketi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde meydana gelen sel felaketinin çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine sebep olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına, dost Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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