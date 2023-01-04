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Dünya Türkiye'den kırmızı çizgiyi aşan İsrail'e uyarı! 'Kabul edilemez'
Dünya

Türkiye'den kırmızı çizgiyi aşan İsrail'e uyarı! 'Kabul edilemez'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefon görüşmesinde, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Müslümanların kırmızı çizgisi olan Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif eylemine tepki göstererek, 'kabul edilemez' olduğunu vurguladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 21:00:00 - 2023-01-04 21:06:50
Türkiye'den kırmızı çizgiyi aşan İsrail'e uyarı! 'Kabul edilemez'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefon görüşmesinde, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eyleminin kabul edilmez" olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, yeni görevi nedeniyle mevkidaşı Cohen'i telefonda tebrik etti.

Söz konusu bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Çavuşoğlu Cohen’e, ülkemizin Filistin meselesindeki hassasiyet ve beklentilerini hatırlatmış, bu çerçevede, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eylemini kabul edilmez bulduğumuzu vurgulamıştır.

Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa’nın statüsünün korunmasına verdiğimiz önemin altını çizmiş, her türlü provokatif eylemden kaçınılmasını beklediğimizi muhatabının dikkatine getirmiştir. "

Görüşmede, iki bakan, ikili ilişkileri geliştirmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata vardı.

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