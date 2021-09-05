Türkiye'den kınama: Karşısındayız
Dışişleri Bakanlığı, Gine'de meydana gelen darbe girişimi ile ilgili açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Gine'de meydana gelen darbe girişimi ile ilgili açıklamada bulundu.
Bakanlık, "Gine'de meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin alıkonulmasını kınıyor ve derin endişeyle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Türkiye, seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik teşebbüslerin karşısındadır."