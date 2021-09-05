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Siyaset Türkiye'den kınama: Karşısındayız
Siyaset

Türkiye'den kınama: Karşısındayız

Dışişleri Bakanlığı, Gine'de meydana gelen darbe girişimi ile ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 22:36:00 - 2021-09-05 22:40:44
Türkiye'den kınama: Karşısındayız

Dışişleri Bakanlığı, Gine'de meydana gelen darbe girişimi ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakanlık, "Gine'de meydana gelen darbe girişimini ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin alıkonulmasını kınıyor ve derin endişeyle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye, seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik teşebbüslerin karşısındadır."

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