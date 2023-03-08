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Siyaset Türkiye'den kınama: Kabul edilemez
Siyaset

Türkiye'den kınama: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu binasında gerçekleşen PKK/PYD/YPG terör örgütleri tarafından Türkiye'ye karşı yapılan terör propagandasını kınadı.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 21:38:00 - 2023-03-08 21:39:57
Türkiye'den kınama: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) binasında gerçekleşen PKK/PYD/YPG terör örgütleri tarafından Türkiye'ye karşı yapılan terör propagandasını kınadı. Açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun terörle mücadeledeki ikiyüzlü tutumu ve samimiyetsizliğinin bir kez daha gözler önüne serildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu binasında PKK/PYD/YPG terör örgütünün elebaşları ve destekçileri tarafından ülkemiz karşıtı bir etkinlik gerçekleştirilmesini şiddetle kınıyoruz. Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinde yer alan ve ülke bütünlüğümüzü hedef alan bir terör örgütünün propagandasına hizmet eden bu tür faaliyete imkan sağlanması kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

"Avrupa Parlamentosu terörle mücadeledeki iki yüzlü tutumunu bir kez daha gösterdi"

Açıklamanın devamında, "Bu durum, Avrupa Parlamentosu'nun terörle mücadeledeki ikiyüzlü tutumunu ve samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Ülkemizin ismini de zikrederek meşruiyet kazandırılmak istenen bu faaliyete izin verilmesi, AB’nin uluslararası yükümlülükleriyle de çelişmektedir. Türkiye, ayrım gözetmeden tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. AB kurumları ve üye ülkelerden beklentimiz, uluslararası güvenliğe tehdit teşkil eden terörizmle mücadelemizde yanımızda durmasıdır" denildi.

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