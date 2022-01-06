Türkiye'den kınama: Ciddi şekilde zarar veriyor

Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in Bölge Planlama ve İnşa Komitesi'nin, işgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'te 3 bin 557 yeni yerleşim birimini kapsayan 5 yerleşim planına onay vermesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında terörist İsrail tarafından inşa edilen yerleşim birimlerinin Birleşmiş Milletler (BM) kararları dahil uluslararası hukuka aykırı olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'ni fiziken imkansız kılmaya matuf söz konusu yeni gayrimeşru faaliyetler, iki devletli çözüm vizyonuna ve kalıcı barış zeminine de ciddi şekilde zarar vermektedir." ifadesi kullanıldı.

Terörist İsrail'e bağlı Bölge Planlama ve İnşa Komitesi, dün işgal altındaki Kudüs'te 3 bin 557 haneli yasa dışı Yahudi yerleşim yeri inşasını onaylamıştı.

Terörist İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.