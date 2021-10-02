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Dünya Türkiye'den Katar açıklaması: Hayırlı olmasını temenni ediyoruz
Dünya

Türkiye'den Katar açıklaması: Hayırlı olmasını temenni ediyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Katar'daki seçim sonuçlarının kardeş Katar halkına hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 17:10:00 -
Türkiye'den Katar açıklaması: Hayırlı olmasını temenni ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Katar'da Şura Meclisi üyelerinin belirlenmesi amacıyla yapılan seçimlerin memnuniyetle karşılandığını belirterek, "sonuçların kardeş Katar halkına hayırlı olması" temennisinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Katar'da bugün ilk kez gerçekleştirilen, Şura Meclisinin 30 üyesinin belirlenmesi amaçlı seçimlerin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Katar halkının ülke yönetimine katılımının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım teşkil eden bu seçimlerin özgür ve şeffaf bir ortamda yapılması yönünde Katar liderliğinin gösterdiği çabaların takdir edildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Seçimlerin sonuçlarının kardeş Katar halkına hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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