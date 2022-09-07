Türkiye'den kardeş ülkeye özel hücumbot tasarımı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. Uluslararası Savunma Fuarı'na (ADEX 2022) katılan STM, burada ürünlerini sergiledi.

Fuarda, küçük boyutlu milli denizaltı STM500, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni olma özelliğine sahip istif (İ) sınıfı MİLGEM, döner kanatlı vurucu İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemi KARGU, sabit kanatlı vurucu İHA sistemi ALPAGU ve gözcü İHA sistemi TOGAN da katılımcıların beğenisine sunuldu.

Azerbaycan'ın talebi doğrultusunda tasarlanan STM-MPAC Hücumbot da STM standında tanıtıldı.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kardeş ülkede bulunmanın kendilerini heyecanlandırdığını ifade ederek, KARGU, ALPAGU ve TOGAN gibi İHA sistemlerini anlatmak ve askeri deniz platformlarını detaylı şekilde sunmak için Azerbaycan'da bulunduklarını söyledi.

Güleryüz, küçük boyutlu milli denizaltı STM500'ü ilk kez sergilediklerini belirterek, "Türk mühendisler tarafından tasarlanmış bu denizaltı üretime hazır vaziyette" bilgisini paylaştı.

Azerbaycan'la yakın iş birliği içerisinde olduklarını vurgulayan Güleryüz, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin ihtiyaçlarına uygun tasarlanmış gemimiz var. Tamamen onların taleplerine göre yapılmış" dedi.

STM-MPAC Hücumbot

Ağır deniz koşullarında, açık denizde ve kıyıya yakın sahalarda su üstü ve hava savunma harbi görevleri ile keşif ve karakol görevlerini icra etmek üzere tasarlanan STM-MPAC Hücumbot, optimize edilmiş etkin tekne formu ve sahip olduğu ana tahrik sistemi konfigürasyonu sayesinde yüksek süratlerde operasyon icra etmeye haiz tek gövdeli bir platform olarak ön plana çıkıyor.

Tam boyu 66,2, azami eni 9,7 metre olan STM-MPAC Hücumbot, tonaj olarak 620 ton, 40+ knot hıza ulaşabilecek ve 40 kişilik mürettebatın barınacağı şekilde tasarlandı.