Türkiye’den kaçan ‘Çapulcu’ Mehmet Ali Alabora kılık değiştirdi

2013 yılında meşru AK Parti hükümetini devirmeyi veya görevini yapamaz hale getirmeyi amaçlayan dış destekli Gezi Kalkışması’nın piyonlarından Mehmet Ali Alabora, kaçtığı İngiltere’de şimdi de kılık değiştirdi.

Devlete karşı isyanı başlatan isimler arasında yer alan ve kalkışması sırasında, ‘Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş, sen hala anlamadın mı?” şeklindeki mesajıyla niyetlerini açıkça ortaya koyan Alabora, kaçtığı İngiltere’de saçları uzatıp sakallarını bırakarak yeni bir kılığa girdi.

Gezi’nin aktörleri arasındaydı

Taksim meydanında PKK, DHKP-C ile kol kola olan Alabora hakkında Gezi Parkı eylemlerinden dolayı ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme’ suçlamasıyla “tutuklamaya yönelik” yakalama kararı çıkartılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği kararda, Gezi olaylarının iç organizasyonun Osman Kavala tarafından yapıldığı, yurt dışı bağlantısının ise Soros bağlantılı kuruluşlar olduğuna dikkat çekilmişti.