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Gündem Türkiye'den kaçan 13 FETÖ'cü hain, Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu
Gündem

Türkiye'den kaçan 13 FETÖ'cü hain, Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu

Türkiye'den kaçarak Yunanistan'ın Rodos Adası'na ulaşan 13 FETÖ'cü vatan haininin, Yunan makamlarına sığınma talebinde bulunduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 00:16:00 -
Türkiye'den kaçan 13 FETÖ'cü hain, Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu

Türkiye'den kaçarak Yunanistan'ın Rodos Adası'na ulaşan 13 FETÖ'cü hainin, Yunan makamlarına sığınma talebinde bulunduğu bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, çarşamba akşamı Rodos adasının batısındaki Stegna Arhangelu sahiline şüpheli bir botun yanaşması üzerine ada sakinlerince, polis ve sahil güvenlik ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Yetkililer, İzmir'den kiraladıkları sürat botuyla geldikleri öğrenilen ve kendilerini "Gülenci" olarak tanıtan 1'i kadın 13 FETÖ üyesinin Yunanistan'a sığınma talebinde bulunduğunu bildirdi.

Yunanistan makamlarının, FETÖ'cülerin sığınma talebini inceleyeceği belirtildi.

Türkiye'den Girit Adası'na kaçan 6 FETÖ'cü de 10 Ocak'ta bu ülkeye sığınma başvurusu yapmıştı.

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