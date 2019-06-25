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Türkiye’den ithalatı yasaklayan Irak’ta yumurtanın fiyatı arttı

Irak hükümetinin başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelerden yumurta ithalatını yasaklaması, iki hafta içerisinde yumurta fiyatlarının 2 kat artmasına neden oldu.

25 Haziran 2019 Salı 16:12
Türkiye’den ithalatı yasaklayan Irak’ta yumurtanın fiyatı arttı

Irak hükümetinin başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelerden yumurta ithalatını yasaklaması, iki hafta içerisinde yumurta fiyatlarının 2 kat artmasına neden oldu.


Her yerde olduğu gibi Irak’ta da kahvaltı sofrasının vazgeçilmezi olan yumurta, son günlerde fiyatıyla konuşuluyor. Irak Tarım Bakanlığının, “Yeterli yerli ürün” olduğu gerekçesiyle yurt dışından ithalini yasakladığı yaklaşık 20 çeşit gıda ürününe yumurtayı da eklemesi yumurta fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Yasaktan önce 2 bin 500 Irak dinarına satılan (2 dolar) yumurtanın fiyatı bugün yaklaşık 5 bin dinara (4 dolar) yükselince özellikle yoksul aileler yumurtadan mahrum kalmaya başladı.


Terör örgütü DEAŞ ile süren 4 yıllık savaş ve yerel yönetimlerin Bağdat ile 5 yıldır yaşadığı anlaşmazlıkların neden olduğu ekonomik sıkıntıların etkilediği vatandaşlar için bir koli yumurta almak zorlaşmaya başladı.


İthalat yasağıyla birlikte meydana gelen fiyat artışından yakınan bir vatandaş, "Sadece yerli ürün olduğu için artık müşteri de azaldı. Çünkü buradaki insanlar ağırlıklı olarak Türk yumurtalarına alıştı. Yerli ürün hem kaliteli değil hem de pahalı bu yüzden satışlar azaldı” dedi.


Yumurta fiyatındaki artışı önlemeye çalışan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ise Irak’ın diğer illerine yumurta satılmasını yasakladı.


Geçtiğimiz günlerde Irak Tarım Bakanı Salih Hüsni ile bir araya gelen Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız yasağın kaldırılmasını istedi ancak Irak tarafı yerli ürün ihtiyacı karşıladığı için teklifi reddetti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:12
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