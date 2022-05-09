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Gündem Türkiye'den İsviçre'de yaşanan çirkin olaya kınama mesajı
Gündem

Türkiye'den İsviçre'de yaşanan çirkin olaya kınama mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşlarının “23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali”ni hedef alan saldırısına ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 01:32:00 -

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre’nin Basel Kentinde “23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali”ni hedef alan saldırıyı kınadı.

İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları, Türk bayraklarıyla kutlama yapan Türk vatandaşlarını tehdit edip saldırdı. Dışişleri Bakanlığı, çirkin olayın ardından kınama mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İsviçre’nin Basel kentinde bugün düzenlen “23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali”ne yönelik olarak terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa’nın göbeğinde bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmaları, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha göstermiştir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu menfur eylemin faillerinin süratle adalete teslim edilerek, hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Alçaklar! İsviçre'de PKK yandaşları Türklere saldırdı
Alçaklar! İsviçre'de PKK yandaşları Türklere saldırdı

Dünya

Alçaklar! İsviçre'de PKK yandaşları Türklere saldırdı

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