Türkiye'den İsrail'e Enes Kanter tepkisi
Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği, terör ve işgal devleti İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan'ın sosyal medyada FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter ile paylaşım yapmasına tepki gösterdi.
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, terör ve işgal devleti İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan'ın sosyal medyada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi basketbolcu Enes Kanter ile paylaşım yapmasına tepki gösterdi.
Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Netanyahu'nun temsilcisinin bir terör örgütünün sponsoru ve sözcüsüyle görüşmesi hiç şaşırtmadı. FETÖ ve PKK terör örgütleriyle iş birliği yapanlar utanç duygusundan yoksundur. Terörizme ve aşırılığa karşı mücadele, haysiyet ve dürüstlük gerektirir." açıklamasında bulundu.
Gilad Erdan, Twitter hesabından Enes Kanter ile fotoğrafının olduğu, Türkiye karşıtı paylaşımda bulunmuştu.