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Türkiye'den işgalci İsrail'e çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs bölgesinde 792 yeni konutun inşasına onay veren işgalci siyonist terör devleti İsrail'e sert tepki gösterdi.

11 Kasım 2018 Pazar 08:00
Türkiye'den işgalci İsrail'e çok sert tepki!

Konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi;

"İsrail makamları, Doğu Kudüsteki yasadışı Ramat Shlomo ve Ramot yerleşimlerinde 792 yeni konutun inşasına onay vererek uluslararası hukuku bir kez daha hiçe saymıştır. İki  devletli çözüm vizyonuna geri dönülemez şekilde zarar veren bu yasadışı adımları reddediyoruz."

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 08:00
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