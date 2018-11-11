Türkiye'den işgalci İsrail'e çok sert tepki!

Konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi;

"İsrail makamları, Doğu Kudüsteki yasadışı Ramat Shlomo ve Ramot yerleşimlerinde 792 yeni konutun inşasına onay vererek uluslararası hukuku bir kez daha hiçe saymıştır. İki devletli çözüm vizyonuna geri dönülemez şekilde zarar veren bu yasadışı adımları reddediyoruz."