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Gündem Türkiye'den ırkçı sloganlara kınama
Gündem

Türkiye'den ırkçı sloganlara kınama

Türkiye, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Kızıl Yıldız taraftarlarınca atılan ırkçı sloganları kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 05:34:00 -
Türkiye'den ırkçı sloganlara kınama

Kızıl Yıldız ve Yeni Pazar Spor Kulüpleri hentbol maçında, Kızıl Yıldız taraftarlarınca ırkçı sloganlar atılarak, savaş suçlularının posterleri açılmıştı.

"Üzüntü verici"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Atılan sloganların Boşnak kardeşlerimizin yanı sıra, bölgeyle ortak tarihimizin anılarını da tahkir eder nitelikte olması üzüntü vericidir" dedi.

Çekilme kararı aldı

Olayın failleri hakkında herhangi bir işlem yapılmamasına tepki olarak ise Yeni Pazar Spor Kulübü Sırbistan Hentbol Süper Ligi’nden çekilme kararı aldı.

"Irkçı yaklaşımlardan endişe duyuyoruz"

Alınan kararı üzüntüyle karşıladıklarını belirten Tanju Bilgiç, "Son zamanlarda Yeni Pazar spor kulüplerinin oynadığı müsabakalarda maruz kaldığı spor ruhuyla bağdaşmayan, ırkçı yaklaşımlardan endişe duyuyoruz" dedi.

Tanju Bilgiç, olayların sorumlularının en kısa sürede cezalandırılmasını istedi.

Sözcü Bilgiç'e göre savaş suçlularının yargı önüne çıkarılması, bölgede toplumsal barış ve uzlaşının temini ve benzer suçların önlenmesi açısından da büyük önem taşıyor.

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