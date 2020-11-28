Türkiye'den İran'daki suikaste ilişkin açıklama
İran'ın nükleer programının mimarlarından nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, suikasti illegal bir örgütün veya devletin yapmasının işin mahiyetini değiştirmeyeceğini belirtti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı "twitter"dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İranlı bir bilim insanının suikastle öldürülmesi bir terör faaliyetidir. Suikastı illegal örgütün yapmasıyla 'legal' örgütün veya devletin yapması işin mahiyetini değiştirmez; terör terördür, terör fiili işleyen teröristtir. Uluslararası alanda illegaliteye karşı çıkıyoruz."