0553 313 94 23

Türkiye'den Irak'taki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Musul vilayetine bağlı Telafer’de meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." denildi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 07:12
Türkiye'den Irak'taki terör saldırısına kınama

Türkiye, Irak'ın Musul kenti Telafer ilçesinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Musul vilayetine bağlı Telafer’de meydana gelen bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, Telaferli Türkmen soydaşlarımız başta olmak üzere kardeş Irak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, Irak’ın terörle mücadelesini ve ülkede kalıcı barış ve istikrarı sağlama yönündeki çabalarını desteklemeyi sürdürecektir."

Daha çok Türkmenlerin yaşadığı Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçe merkezinde park halindeki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 08:10
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Irak
  3. Musul
  4. Telafer
  5. terör saldırısı
  6. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güvenlik korucularına ek tazminat mı ödenecek?
    1. Güvenlik korucularına ek tazminat mı..
    2. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    3. Serbest piyasada döviz açılış..
    4. Çorum'da okullara kar tatili
    5. GÜNDEM / 26 Aralık 2018
    6. Lice kırsalında sokağa çıkma yasağı.....
    7. Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz..
    8. Karaman'da eğitime kar engeli
    9. Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira..
    10. CHP'li belediyeden dev hizmet! Noel..
    11. Yarın okulların tatil olduğu iller..
    12. Günün âyet ve hadisi
    13. Kara yollarında durum
    14. 26 ilde görev yapanlara ek tazminat
    15. "Rusya ile ABD ilişkisi sıfır"
    16. Türkiye'den Irak'taki terör..
    17. Sonu yaklaşan YPG'nin son umudu!
    18. ABD-Meksika sınırında bir çocuk daha..
    19. Yalçın Topçu: Azerbaycan'ın öz toprağı..
    20. İstanbul Ofis Taşımacılığı Hizmetleri
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Asgari ücret belli oldu
    Asgari ücret belli oldu
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Hainler aynı safta
    Hainler aynı safta

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler