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Gündem Türkiye'den iki ülkeye yerli bomba satışı
Gündem

Türkiye'den iki ülkeye yerli bomba satışı

Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, Türkiye'nin Ukrayna ve Katar'a Bayraktar TB2 ile birlikte SİHA mühimmatlarını da sattığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 14:22:00 -
Türkiye'den iki ülkeye yerli bomba satışı

Türkiye'nin son dönemde milli savunma da attığı büyük adımlar dünyanın da dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle yerli SİHA'da ortaya koyulan performans savunma ihracatında önemli bir kapı oldu. Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, Türkiye'nin Katar ve Ukrayna'ya Bayraktar TB2 ile birlikte SİHA mühimmatlarının da satıldığı bilgisini paylaştı.

Uçtuğu sürece mühimmat ihtiyacı olacak

Oğuz, satılan bu SİHA'ların ülkelerde uçtuğu sürece üzerindeki mühimmatlara ihtiyaç duyacağını belirterek “Bir SİHA sattığınız zaman bunu kısa süreli bir alım olarak görmüyorsunuz. Diyelim ki sattığınız SİHA’nın 30 yıllık ömrü varsa, siz o ülkeyle 30 yıl boyunca bir şekilde sürekli temas halinde olacaksınız." dedi.

Çok farklı mühimmatlar ihraç edilebilir

Turan Oğuz, TUSAŞ tarafından üretilen ve 49 saat havada kalarak Türkiye'nin alandaki rekorunu kıran Aksungur'a da değindi. Oğuz, Aksungur'un yurt dışına satılması durumunda Türkiye'nin MAM-L’den MAM-C’ye UMTAS’tan TEBER’e kadar çok farklı mühimmatları ve güdüm kitlerini ihraç edebileceğini söyledi. Bu ihracatların ekonominin yanı sıra siyasi tarafının da önemli olduğunu belirten Oğuz, "Savunma sanayii alanında yapılan her ihracat hedef ülkede etki alanınızın artması anlamına geliyor. Süreç bunlarla da sınırlı kalmayabilir…" ifadelerini kullandı.

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