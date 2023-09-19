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Gündem Türkiye'den İHA'lı terör saldırısına kınama
Gündem

Türkiye'den İHA'lı terör saldırısına kınama

Yeniakit Publisher
2023-09-19 22:05:00 - 2023-09-19 22:17:40
Türkiye'den İHA'lı terör saldırısına kınama

Süleymaniye'deki Arbat Havalimanı'na yapılan İHA saldırısına ilişkin Dışişleri Bakanlığından bir açıklama geldi.

Süleymaniye'deki Arbat Havalimanı'na yapılan İHA saldırısı hakkında, 'Türkiye, hem Irak Merkezi Hükümetinden hem IKBY makamlarından PKK ve uzantılarını terör örgütü olarak tanımasını ve terörizmle samimi ve somut şekilde mücadele etmesini beklemektedir.' denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta, PKK terör örgütü ve uzantılarının özellikle ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan terör faaliyetlerinin ve bilhassa Suriye ile Irak arasında oluşturulan terör koridorundaki hareketliliğin yakından izlendiği belirtildi.

Süleymaniye'de bulunan Arbat Havalimanı'nda 18 Eylül'de meydana gelen patlamayla ilgili gelişmelerin dikkat çekici olduğuna işaret edilen açıklamada, "Patlama esnasında, KYB'ye bağlı 'Terörle Mücadele Grubu' mensuplarının PKK/YPG'li teröristlerle birlikte talim yapmakta oldukları anlaşılmaktadır. Bu gelişme, KYB’ye bağlı bazı güvenlik unsurlarının terör örgütü üyeleriyle işbirliğini açıkça ortaya koymuş olması bakımından vahimdir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan bu son olayla, terör örgütünün halkını adeta rehin aldığı Süleymaniye’ye yönelik tedbirlerimizin ne denli isabetli olduğu da bir kez daha teyit edilmiştir. Türkiye, hem Irak Merkezi Hükümetinden hem IKBY makamlarından PKK ve uzantılarını terör örgütü olarak tanımasını ve terörizmle samimi ve somut şekilde mücadele etmesini beklemektedir."
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