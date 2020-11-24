  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'den hukuk tanımayan Almanya'ya cevap
Gündem

Türkiye'den hukuk tanımayan Almanya'ya cevap

Avrupa Birliğinin (AB), İrini Operasyonu kapsamında Akdeniz'de Türk gemisinde gerçekleştirilen arama öncesinde Türkiye'nin rızasının istendiği yönündeki açıklamasına Dışişleri Bakanlığı cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 21:12:00 -

Akdeniz'de Roseline-A isimli Türk gemisini zorla arayan Almanya skandal arama için Türk makamlarına bilgi verildi savunması yapmıştı.

Konuyla ilgili olarak Alman'ya Dışişleri Bakanlığı cevap verdi.

Bakanlığın İngilizce Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İrini Operasyonu kapsamında (Türk ticaret gemisi) Roseline-A'ya bayrak devletinin izni olmaksızın hukuka aykırı biçimde ve zorla çıkılmış, çıkış öncesinde de Türk makamları tarafından yapılan sözlü ve yazılı uyarılar görmezden gelinmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu müdahale için bayrak devletinin izninin gerekli olmadığına dair yazılı açıklamada bulunulduğu ancak Türkiye'nin bu eylemi protesto etmesi ve tazminat hakkını saklı tutacağını bildirmesi üzerine, pozisyon değiştirilerek bayrak devletinin izni olmadan gemiye çıkılamayacağının fark edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası hukuk kurallarına ve seyrüsefer serbestisine daima saygı gösterilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ulvi

Cevap böyle olmaz.En güzel cevap Yunan yada Alman yük gemilerinden birisini durdurup içindekileri horlayarak ve 16 saat arama yaparak olur.Devletler arasında Mütekabiliyet diye bir şey yokmuydu?Nasıl olsa onların uydurduğu gibi bir şüphe uydurmak kolay.Bunlar başka dilden anlamaz.
  • Yanıtla

Doktor

alman ve fransız ürünlerini BOYKOT EDİN
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Ümit Özdağ’dan sosyal medyayı sallayan Bülent Arınç paylaşımı
Siyaset

Ümit Özdağ’dan sosyal medyayı sallayan Bülent Arınç paylaşımı

Kapalı kapılar ardından yapılan anayasayı ifşa ettiği için İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Bülent Arınç’ın isti..
Herkesi ilgilendiriyor! Kombisini açmayanlar dikkat
Yaşam

Herkesi ilgilendiriyor! Kombisini açmayanlar dikkat

Havaların soğumasıyla birlikte evlerde kombiler çalıştırılmaya başlandı. Ancak bazı kişiler tasarruf etmek amacıyla kombisini yakmıyor. Bu d..
Bülent Arınç istifa etti
Siyaset

Bülent Arınç istifa etti

Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş tartışmalarının ardından YİK üyeliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay