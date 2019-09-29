Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan’ın Uttar Pradesh Eyaleti başta olmak üzere birçok bölgesinde meydana gelen sel felaketinde hayatlarını kaybedenler dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık, internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada " Hindistan’ın Uttar Pradesh Eyaleti başta olmak üzere birçok bölgesinde meydana gelen sel felaketinde 110’u aşkın kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir." denildi.

Açıklamanın devamında ise "Hindistan halkı ve Hükümeti ile felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.