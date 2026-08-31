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Gündem Türkiye'den hem gururlandıran hem duygulandıran KKTC mesajı
Gündem

Türkiye'den hem gururlandıran hem duygulandıran KKTC mesajı

Yeniakit Publisher
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Türkiye'den hem gururlandıran hem duygulandıran KKTC mesajı

Her zaman KKTC'nin yanında olan Türkiye, Girne'de meydana gelen facia sonrası "her türlü desteği vermeye hazırız" mesajı verdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Girne Limanı açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Girne açıklarında dün yolcu gemisinin alabora olmasının ardından aynı gün akşam saatlerinde KKTC'ye gelen Özel, başkent Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Özel, burada KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile görüştü, ardından hastane yetkililerinden yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı.

Özel, sabah saatlerinde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC Sağlık Bakanı Dinçyürek ile yeniden Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi gören yaralılar ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Hastane ziyaretinin ardından Girne'de oluşturulan Kriz Masası'na geçen Özel, burada da yetkililerle görüştü.

"KKTC'ye her türlü desteği vermeye hazırız"

 

Türk Dışişleri Bakanlığının sosyal medyadaki resmi hesaplarından da Bakan Yardımcısı Özel'in ziyaretine ilişkin açıklamaları paylaşıldı.

Paylaşıma göre Özel, kazazedelerin ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve ülkeye intikallerinin sağlanması konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Özel, "KKTC'ye her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Büyükelçilikte işlemleri devam eden vatandaşlarla görüşen Özel, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her zaman, her yerde ihtiyaç duyduğunda vatandaşlarının yanında olmayı sürdüreceğini vurguladı.

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