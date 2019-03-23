0553 313 94 23

Türkiye’den götürülen eserler Tokyo’da görücüye çıktı

Japonya’da düzenlenen "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisi kapsamında Türkiye’den getirilen eserler, Tokyo’da görücüye çıktı.

23 Mart 2019 Cumartesi 10:49
Türkiye’den götürülen eserler Tokyo’da görücüye çıktı

Japonya’da düzenlenen "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisi kapsamında Türkiye’den getirilen eserler, Tokyo’da görücüye çıktı. Sergi ile birlikte başlayan Türk Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında ülkede yıl boyu Türk rüzgarı esecek.


Japonya’nın başkenti Tokyo’da 20 Mart’ta açılan "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisi için Türkiye’den getirilen eserler, Tokyo’da meraklıların beğenisine sunuldu. Japonya’da Türk Kültür Yılı’nın başlangıcınıtemsil eden ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Japonya Prensesi Akiko Mikasa’nın katılımıyla Tokyo’da açılan sergi hakkında İHA’ya bilgi veren Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, 2019’un uzun bir aradan sonra Japonya’da Türk Kültür Yılı olarak kutlanacağını ifade etti. Yıl boyunca Tokyo ve Japonya’nın diğer bölgelerinde Türk kültürü ile ilgili gösteriler, sergiler, seminerler planlandığını belirten Mercan, "Böylece Türk-Japon kültür etkileşimini sağlamak arzusundayız" dedi.



"Lale temalı eserler seçildi"


Yıl boyunca planlanan etkinlikler dizisinin ilki olma özelliğini taşıyan "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği" sergisi hakkında da bilgi veren Mercan, Topkapı Sarayı’ndaki eserlerin yurt dışına çıkarılması sürecinin bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile mümkün hale geldiğini ifade etti. "Özellikle Topkapı Sarayı’ndaki "Lale" temalı eserleri getirmeyi uygun gördüler" diyen Mercan, "Bütün eserlerin paketlenmesi, sigortalanması, taşınması, tanıtımla ilgili aksesuarların satışı, katalogların basılması tamamen Japon sponsor firmalar tarafından yapıldı" diye konuştu.



"Derin bir tarihin ispatı"


Tokyo’nun en önemli sergi salonlarından birisi olan "National Art Center Of Tokyo’da" (Tokyo Ulusal Sant Merkezi) sergilenen eserlerin 186 parçadan oluştuğunu dile getiren Mercan, "Aralarında tahtlar, kaftanlar, vazolar ve birtakım ziynet eşyaları var. En önemli özelliklerinden biri de Osmanlı sultanlarına Japon imparatorları tarafından verilmiş hediyelerden de bir seçki var. Bu da bir anlamda Japonların çok ilgisini çekiyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin derin bir tarihini ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.


Tokyo’daki serginin Japonya’da Türk Kültür Yılı’nın başlangıcı olduğunu hatırlatan Mercan, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili şunları söyledi:


"13-14 Mayıs’ta Japonya’nın önemli müzik salonlarından bir tanesinde Ertuğrul Senfonis’ini çalacağız. Murat Karahan ve ekibi de konserler verecekler. Daha sonra Anadolu Dansları Grubu bir gösteri yapacak. Fazıl Say’ın bir konseri olacak. Sema gösterisi düzenlenecek. Konya’dan semazenler geliyorlar. Hem Tokyo gem Kyoto’da gösteri yapacaklar. Kapanışı yine büyük bir gösteri ile yapmak istiyoruz."



"Japonların mehtere özel ilgisi var"


Gerçekleştirilecek gösteriler kapsamında Türkiye’den bir mehter takımını Japonya’ya getirmeyi planladıklarını ifade eden Mercan, "Japonların özellikle mehtere büyük ilgisi var. Bu nedenle mehter getirme arzusundayız. Ve mehter takımını Japonya’nın en önemli caddelerinde halk ile birlikte yürütme arzusundayız. Bu konuda gerekli izinleri de aldık" ifadelerini kullandı.


Etkinliklerin kapsamının sadece sahne gösterileri ile sınırlı kalmayacağının altını çizen Mercan, "Ara Güler fotoğraf sergisi yapmak istiyoruz. Konferanslar, arkeoloji seminerleri, edebiyat konferansları gerçekleştireceğiz. Bunun yanında, Türk kültürü deyince Türk mutfağını gözardı edemezsiniz. Bu nedenle Tokyo’nun en güzel parklarından birinde Türk mutfağı ile ilgili bir festival düzenleyeceğiz. Orada da Türk mutfağını, yemeklerini, müziğini Tokyolulara göstereceğiz" dedi.



"Amacımız ülkemizin güzelliklerini göstermek"


Mercan, Japonların müze ve sergilere oldukça ilgili olduklarını kaydetti. Türk kültürü olduğu zaman bu ilginin daha da arttığını söyleyen Mercan, "Önemli miktarda Japon vatandaşının bu sergiden haberdar olmasını bekliyoruz. Ülkeler birbirlerinin güzelliklerini birbirleriyle paylaşmalılar. Paylaştıkça da bu güzellikler artar. Topkapı eserlerini getirmemizdeki en önemli nedenlerden bir tanesi, güzel ülkemizin tarihini, coğrafyasını, bütün güzelliklerini Japonların görmesini sağlamak" diye konuştu.


Tokyo Ulusal Sanat Merkezi’nde 20 Mayıs’a kadar açık olacak olan sergi,14 Haziran-28 Temmuz arasında ise Kyoto Modern Sanatlar Müzesi’nde tarih ve sanat meraklılarını ağırlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 10:49
  1. sergi
  2. kültür
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunceli, istihdamdaörnek oldu
    1. Tunceli, istihdamdaörnek oldu
    2. Öğrenciler huzurevi sakinleri ile spor..
    3. Niğde Hizmet İş Sendikasından Vefa..
    4. Çin’de yolcu otobüsü alev aldı: 26 ölü
    5. Mustafakemalpaşa’da istihdam rüzgarı..
    6. Sözleşmede özel madde! Ozan Kabak geri..
    7. Af (ceza indirimi) yasası, EYT son..
    8. Yalova’da uyuşturucu operasyonu
    9. Başkentte eğlence çağı başladı
    10. Çankaya’ya 280 yeni bahçıvan
    11. Yazıhan’da genç seçmenlere ‘Doğum..
    12. Mısır’a gidecek olan Irak Başbakanı..
    13. Ev ve mutfak gereçleri fuarının yeni..
    14. Başkan Çolakbayrakdar’dan Kentsel..
    15. Başkan Can’ın eşi Nesrin Can’dan..
    16. Mustafa Cengiz: Mali disiplini sağladık
    17. Tunceli’de "Her Ay Bir Konser"..
    18. Silopi’de öğrenciler düzenledikleri..
    19. Başkan Can, Bisiklet Yolu projesi..
    20. 68 yıllık antika traktör Konya Tarım..
    21. Kaymakam Yavuz’dan yaşlılara ziyaret
    22. Akademisyenlere verilen yabancı dil..
    23. Emektar futbol adamı Akay hayatını..
    24. Türkiye Şampiyonası’nda Tepebaşı farkı
    25. ‘Çanakkale Destanı’ konserinde..
    26. Emirdağ’da binlerce kişi şehitler için..
    27. Vali Güzeloğlu, yaralanan uzman çavuşu..
    28. ’Büyücü’ oyunu Eskişehirliler ile..
    29. Anaokulu öğrencilerinden Aceze Evi’ne..
    30. İŞKUR'dan öğrencilere müthiş fırsat!
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok