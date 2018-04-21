Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye'den görülmemiş silah! Dünya SİDA'yı konuşuyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) akademisyenlerin de destek verdiği Trabzonlu Albayraklar Savunma Sanayii Şirketi’ne ait ‘Silahlı İnsansız Deniz Aracı ‘Wattozz Projesi’ tüm dünyada yankı uyandırdı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 20:17

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da lansmanı yapılan proje dünyanın bir çok ülkesinde internet siteleri ve gazetelerde haber konusu oldu. ‘Wattozz’ için Çinliler “Şeytan Balık” tabirini kullanırken, “Uzaktan kumandalı vatoz şeklindeki mobil mayınlar her türlü zırhlı gemiyi batırabilir” ifadeleriyle haberi duyurdular. 

Rus haber sitelerinde de geniş yer bulan proje “Türkler kamuflajlı deniz mayını üretiyor” başlığı ile verilirken, ABD basını ise proje için “Bu uzaktan kumandalı deniz mayını savaş gemilerine yapışıp gemileri patlatlıyor” başlığı ile Türkiye’de yapılan çalışmayı manşetlere taşıdı. Silahlı İnsansız Deniz Aracı ile ilgili Suudi Arabistan’daki haber siteleri ise ‘Wattozz’u, “Türklerin ölümcül deniz aracı” olarak okuyucularına duyurdu. 

Çalışma Avrupa ülkelerinin de dikkatini çekerken, İspanyollar Türkiye’deki projeyi “Türkler vatoz balığı şeklinde kamuflajlı hareketli deniz mayını üretiyor”, Finliler “Uzaktan kumandalı deniz mayını gözlem ve saldırı için geliştirildi”, Çekyalılar “Robot deniz mayınları geliyor” ve Bulgaristan basını ise “Türkiye yakında mobil mayın yapacak” başlıkları ile haberi verdiler. 

Kanadalılar projeyi “Türkiye, Vatoz şeklinde deniz mayınları geliştiriyor” başlığı ile duyururken, Vietnamlılar “Türkler savaş gemilerine yapışan mayın üretiyor” diyerek çalışmaya dikkat çektiler. 

Su altında balina, yunus balığı gibi hayvanların çıkardığına benzer nitelikte kriptolu akustik ses dalgaları ile kumanda edilen silahlı insansız deniz aracı (SİDA) ile ilgili açıklamalarda bulunan Albayraklar Şirketler Grubu Başkanı Adnan Albayrak “Albayraklar Savunma Sanayi Şirketi’nin üzerinde çalıştığı Wattozz’lar silikon kaplı dış gövdeleriyle canlı bir vatoz balığı ile hemen hemen aynı görünüm, boyut ve hareket yeteneğine sahip olacak. Uyku modunda deniz zemininde hareketsiz durabilme özelliği ve sinyal emici boya ile kaplanmış iç kabukları sayesinde sonarlar tarafından ne deniz zemininde ne de hareket halindeyken tespit edilebilmesi olanaksız olan Wattozz’lar kara sularımızda olası bir saldırı anında hedefteki bir denizaltıyı yada savaş gemisini batırmaya sebep olacak bir bombayı söz konusu hedefe ulaştırma ve patlatma özelliğine de sahip olacaklar. Uzun zamandır Türk bilim adamlarımızın önderliğinde gizlilikle yürüttüğümüz projelerimizden biri olan Wattozz insansız deniz aracımızın ön tanıtımını gerçekleştirdik. Allah nasip ederse yaklaşık 3 ay sonra bir diğer projemiz olan ve yine yüzde 100 yerli üretimimiz olan Elektronik Enerji Silahımızın lansmanını gerçekleştireceğiz” dedi.  

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 20:17
  1. İstanbul
  2. silahlı
  3. insansız
  4. deniz
  5. aracı
  6. wattozz
  7. dünya
  8. basınında
  9. haberler
  10. silahlı insansız deniz aracı (SİDA)
  11. vatoz balığı
  12. Albayraklar
  13. Albayraklar Savunma Sanayi

YORUM YAZ

  • cihadcihad58 dk önce
    işte benim devletimin aklı ve iradesi. dünyada yüzebilen tonlarca yük taşıyabilen amerika teröristleri gibilerinin onlarca gemisini ahada bu türk yerli tokadımız denizin dibine gönderecek hadi bakalım
  • VatanVatan1 sa önce
    Helal olsun yemin ederim gözlerim doldu gurur duyuyorum Allah yapanların beyinlerine kollarına güç kuvvet versin ama açıklanmasa daha iyi aslında bôyle seyler
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Evhamlı anne sendromu
  1. Evhamlı anne sendromu
  2. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na meydan okudu:..
  3. Ruhani: Döviz krizinin arkasında ABD var
  4. Erdoğan'dan 'MHP' açıklaması: Olumsuz..
  5. Erdoğan'dan patronlara bakanlık teklifi!
  6. Saç boyarken yapılan hataları..
  7. Erdoğan: Terör örgütleri ABD'den..
  8. Erdoğan'dan milletvekili adaylarıyla..
  9. Sofralarınızdan tuzu azalttıracak 9..
  10. Erdoğan erken seçim kararını nasıl aldı?
  11. Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları..
  12. İyi Parti'den flaş açıklama: Seçime..
  13. Türkiye'den görülmemiş silah! Dünya..
  14. Bahçeli'den İYİ parti mesajı!
  15. Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır..
  16. AK Parti'den İYİ Parti mesajı!
  17. ABD'den tarihi itiraf: Düşmanlarımız..
  18. PKK'lı hainler Tunceli'de 1 işçiyi..
  19. Beşiktaşlı Tolga Zengin'e büyük şok!
  20. Evlilikte duygusal boşanmalar
Komutanlıklar taşınıyor
Komutanlıklar taşınıyor
Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
Ünlü Yahudi oyuncu İsrail’i şoke etti!
Ünlü Yahudi oyuncu İsrail’i şoke etti!
METİ timleri buldu! Tam 19 bin tane
METİ timleri buldu! Tam 19 bin tane

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
Karamollaoğlu'ndan flaş Albayrak çıkışı: Toy, ancak bu beklenirdi
Karamollaoğlu'ndan flaş Albayrak çıkışı: Toy, ancak bu beklenirdi