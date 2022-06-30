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Dünya Türkiye'den gönderilmişti! Ruslar 40 tonunu imha etti
Dünya

Türkiye'den gönderilmişti! Ruslar 40 tonunu imha etti

Rusya'nın Kaluga bölgesinde, Türkiye'den gelen 40 ton kayısı ve şeftalinin zararlı madde içerdikleri gerekçesiyle imha edildiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 09:58:00 -
Türkiye'den gönderilmişti! Ruslar 40 tonunu imha etti

Rusya'nın Kaluga Vilayeti'nde yapılan kontrollerde, Türkiye'den gelen 40 ton kayısı ve şeftalide karantinaya tabi zararlıya rastlandığı açıklandı. Kayısı ve şeftalilerin Moskova'da bir alıcıya gitmekte olduğu öğrenildi.

Yerel Znamkaluga portalı, 40 tonluk partinin imha edildiğini bildiriyor.

Öte yandan, Belaruslu yetkililer de üç ayrı olayda yine Türkiye çıkışlı olduğu iddia edilen toplam 58 ton armudun ülkeye girişine izin vermedi. Yetkililer düzenlenen nakliye belgelerinin sahte olduğunu açıkladı.

Belaruslu yetkililer, ürünlerin menşe ülkesinin Türkiye değil, Polonya olduğunu, girişlerine bu nedenle izin verilmediğini belirtiyor.

Turkrus

1
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Yorumlar

bu da bilincsiz kimyasal tarim yapan, onlari denetlemeyen sorumsuz-sorumlularin EKONOMIYE ULKEYE IHANETIDIR

.........

sehmuz akcalin

Herseyimiz sahte
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