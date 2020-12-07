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Gündem Türkiye'den gönderilen ihracat treni Çin'e ulaştı mı?
Gündem

Türkiye'den gönderilen ihracat treni Çin'e ulaştı mı?

Türkiye'den Çin'e ihraç ürün taşıyan ve 8 bin 693 kilometre yol kat edecek olan ilk ihracat tren dün yola çıkmıştı. Peki, Türkiye'den gönderilen ihracat treni Çin'e ulaştı mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-07 16:54:00 -
Türkiye'den gönderilen ihracat treni Çin'e ulaştı mı?

İhracat treni Çin'e ulaştı mı? sorusu yanıt buldu. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Çin'e gönderdiği ihracat treninin içtenlikle karşılandığı ifade edildi. Konuya ilişkin Çin'den açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

İhracat treni Çin'e ulaştı

Türkiye'den Çin'e ihraç ürün taşıyan ve 8 bin 693 kilometre yol kat ederek güzergaha ulaştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Çin'e gönderdiği ihracat treninin içtenlikle karşılandığı belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, bugün düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’den Çin’e gönderilen ilk ihracat treni ile ilgili soruyu yanıtladı.

Sözcü, "Türkiye’nin Çin’e ihraç ürünleri taşıyan ilk yük treninin gönderilmesini içtenlikle karşılıyoruz. İstanbul’dan 4 Aralık’ta ayrılan yük treni, 42 konteyner taşıyor ve 8 bin 693 kilometre yol kat ettikten sonra, 12 gün içinde yani gelecek hafta Çin’in Xi’an kentine ulaşacak” dedi.

Covid-19 salgınının başlamasından bu yana küresel lojistik faaliyetlerinin ve ticaretin gerilediğini hatırlatan Çinli sözcü, bu bağlamda kara taşımacılık kanallarının uluslararası taşımacılıktaki rolünün önem kazandığını belirtti.

Hua, Çin’e ihraç ürünleri taşıyan trenlerin, güzergâh üzerindeki ülkelerin ekonomilerinin toparlanmasına katkı yapacağı gibi, ticari ve kültürel ilişkileri güçlendirerek halklara daha iyi hizmet sağlayacağını dile getirdi.

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