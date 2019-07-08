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Türkiye’den global pazara ortak tekstil üretimi hamlesi

Dünyada önde gelen entegre polyester üreticisi Hindistanlı Reliance Industries ve Türk tekstil devlerinden Kıvanç Tekstil, global giyim markalarına sürdürülebilirlik özellikli R|Elan GreenGold 2.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:43
Türkiye’den global pazara ortak tekstil üretimi hamlesi

Dünyada önde gelen entegre polyester üreticisi Hindistanlı Reliance Industries ve Türk tekstil devlerinden Kıvanç Tekstil, global giyim markalarına sürdürülebilirlik özellikli R|Elan GreenGold 2.0 kumaş ürünlerini birlikte üretmek üzere el sıkıştı.


Reliance Industries (RIL) ve Kıvanç Tekstil, dünyada gittikçe artan çevre dostu giysi talebini karşılamak için, perakendecilere en iyi kalitede çevre dostu tekstil çözümlerini birlikte sunmak ve polyester karışımlı kumaşlar RIL’in Recron GreenGold sürdürülebilir özellikli elyaflarını kullanmak üzere anlaşmaya vardı.


Kıvanç Tekstil, R|Elan GreenGold kumaşları üretimi ve pazarlamasının yanı sıra Recron GreenGold markasının Türkiye’deki tek distribütörü olarak, dokuma ve örme segmentleri için elyaf ve iplik ürünlerini de pazara sunacak.


Yapılan anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Kıvanç, “İnsan sağlığına ve çevreye duyarlı, güvenilir, müşteri memnuniyeti odaklı, kaliteli kumaş üreten bir marka olma misyonuyla yola çıktık. Yenilikçiliğimiz ve kalitemizle, dünya modasına yön veren markaların bir numaralı tercihi olma vizyonumuzu gerçekleştirebilmek için elyaftan kumaşa kadar üretimin her aşamasında çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yaklaşımlarımızdan asla taviz vermedik. Reliance Industries ile ortaklık, misyonumuzu gerçekleştirmede önemli bir girişim. Recron GreenGold elyaflarının ve ipliklerinin münhasır distribütörlüğü ve R|Elan GreenGold kumaşlarının üreticisi olmak bize hızlı büyüme fırsatları sağlayacak. Görevimizi gerçekleştirme yolunda ilerleyen ve bizim için kapıları açan Reliance’e müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.


Reliance-Polyester’in marketing direktörü olan Gunjan Sharma ise yaptığı açıklamada, “Kıvanç Tekstil gibi dünyaca tanınmış bir şirketle işbirliği yapmak bize büyük bir zevk veriyor. Sürdürülebilir R|Elan GreenGold ve Kıvanç Tekstil’in üretim yetenekleriyle, tüketicinin yüksek kaliteli dünya dostu giysiler için artan talebini karşılamak üzere çarpıcı yenilikçi kumaşlar oluşturacağız” dedi.


Yılda 18 milyon metre kumaş üretiliyor


Şirketin üretim mükemmelliği, yüksek kaliteli Recron GreenGoldelyafları ve Reliance Industries’in tecrübeli teknik ekibinin desteğiyle daha da güçlenecek. Türkiye’nin en büyük tekstil şirketlerinden biri olan Kıvanç Tekstil, yüksek kalite standartlarıyla Avrupalı ve Amerikalı moda markalarına hizmet veriyor. İplik, dokuma, boyama, baskı ve terbiye işlemlerini entegre tesislerinde gerçekleştiren firma; polyester, pamuk, viskon, keten, tencel, modal ve yünden yapılan çok çeşitli karışımlara sahip kumaşlardan yılda 18 milyon metre kumaş üretiyor.


Tekstil ürünleri insan sağlığına ve çevreye daha duyarlı hale geliyor


R|Elan ve Recron markalarının tescilli sahibi Reliance Industries, yılda 2,2 milyar pet şişe dönüştürme hacmiyle Hindistan’daki en büyük pet şişe geri dönüşüm firması olarak dikkat çekiyor. Geri dönüştürülmüş pet şişelerden üretilen R|Elan GreenGold , sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltıyor. Boyanmış elyaftan imal edilen kumaşın üretiminde fazla suya ihtiyaç duyulmuyor. Kullanılan suyun ise yüzde 90’ı geri dönüştürülebiliyor. Üretimde biyoyakıtlar kullanılırken tedarik zinciri boyunca uçtan uca izlenebilirlik sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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