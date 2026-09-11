Türkiye’den Gazze’deki Şifa Hastanesi’ne onarım desteği

Gazze, tarih boyunca görülen en büyük soykırımlardan biriyle karşı karşıya. Apartheid rejimi İsrail’in saldırıları, insani yardımlara yönelik ağır kısıtlamaları ve altyapının çökmesi sebebiyle Gazze genelinde derin bir gıda, temiz su ve sağlık krizi yaşanıyor. İsrail’in Gazze’de devam eden katliamlarından en fazla etkilenen alanlar arasında sağlık merkezleri ve hastaneler bulunuyor.Ekim 2023’ten beri Gazze’de sağlık tesislerine yönelik 1000’i aşkın saldırı kaydedildi. Mevcut koşullar, salgın hastalık risklerini de derinleştirirken, binlerce salgın vakası tespit edildi. Tıbbi lojistik kısıtlamaları, yakıt eksikliği ve süregelen bombardımanlar nedeniyle Gazze’deki sağlık sistemi işlevini büyük oranda kaybetti.

Salgın hastalıklardan binlerce kişi etkilendi

İsrail’in Gazzelileri göçe zorladığı bölgelerde çok yoğun nüfusun dar alanlarda yaşaması, su ve kanalizasyon hizmetlerinin yetersizliği, atık birikimi, kemirgen ve ektoparazit istilaları, sağlık hizmetlerine erişim kısıtları, sanitasyon ve hijyen açıkları ile kötüleşen çevresel koşullar, salgın risklerini ciddi boyutlara taşıdı. Çoğu çocuk on binlerce kişi suçiçeği ve diğer bulaşıcı hastalıklar sebebiyle zor süreçler yaşıyor. Ayrıca, Gazze’de binlerce kanser ve diyaliz hastası da tıbbi tahliye bekliyor. Sağlık imkanlarının yetersizliği ve medikal malzeme geçişine yönelik engellemeler sebebiyle bu hastalar acil olarak almaları gereken tedaviye ulaşamıyor.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte resmî kuruluşlar, yağışların başlamasının ardından sel sularının kanalizasyon atıklarını ve kirli suyu yoğun nüfuslu bölgelere taşıyarak hastalık riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor.

İHH’dan Şifa Hastanesi’ne destek

Gazze’de farklı alanlarda sürdürdüğü insani yardım çalışmalarının yanında sağlık alanında da çalışmalar yürüten İHH, yeni bir projeyi hayata geçirdi. Vakıf, bağışçılarının destekleri vesilesiyle, işgalci İsrail’in saldırıları sebebiyle ağır hasar gören Şifa Hastanesi’nin Girişimsel Radyoloji Bölümünü kapsamlı bir onarımdan geçirdi. Onarım çalışmasının ardından bölümde hasta kabulüne başlandı. Acil cerrahi müdahale gereken vakalar dâhil aylık olarak 6 bin ile 8 bin arasında hasta ve yaralıya hizmet verilmesi bekleniyor.

İHH, Gazze’de farklı birçok alandaki insani yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Destek olmak için

İHH aracılığıyla Gazze halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden GAZZE yazıp 3072’ye SMS göndererek 50 TL, 4072’ye SMS göndererek ise 240 TL’lik destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına GAZZE yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.