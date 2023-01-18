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Dünya Türkiye'den Gambiya'yı sarsan vefat için taziye mesajı
Dünya

Türkiye'den Gambiya'yı sarsan vefat için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 20:37:00 -
Türkiye'den Gambiya'yı sarsan vefat için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof’un geçirdiği rahatsızlık sonucu vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Türkiye olarak dost ülke Gambiya halkına baş sağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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