Türkiye'den Gambiya'yı sarsan vefat için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof’un geçirdiği rahatsızlık sonucu vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Türkiye olarak dost ülke Gambiya halkına baş sağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.