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Gündem Türkiye'den Fransa'ya sert tepki: Hüsranla sonuçlanacak
Gündem

Türkiye'den Fransa'ya sert tepki: Hüsranla sonuçlanacak

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs'ı saf dışı bırakma planlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bu tip girişimlerin hüsranla sonuçlanacağını vurguladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 01:04:00 -
Türkiye'den Fransa'ya sert tepki: Hüsranla sonuçlanacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransız askeri uçaklarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) inmesi hakkında yazılı bir açıklamada bulundu.

1960 antlaşmalarına atıfta bulunan Aksoy, Fransız askeri uçaklarının tatbikat bahanesiyle GKRY'ye inmesinin hukuksal olmadığını vurguladı.

"Hüsranla sonuçlanacak"

Aksoy, Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginlikten sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini daha da gerginliği tırmandırma konusunda teşvik ettiğini belirterek, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türk'ünü dışarda bırakmaya çalışan her türlü girişimin hüsranla sonuçlanacağını vurguladı.

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