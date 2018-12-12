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Türkiye'den Fransa açıklaması: Lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın Strazburg şehrinde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaparak saldırıyı lanetledi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:14
Türkiye'den Fransa açıklaması: Lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa'nın Strazburg kentinde dün masum insanları hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu menfur saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınları başta olmak üzere Fransa halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Noel pazarına saldırı gerçekleşmişti

Strazburg'un önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede dün akşam silah sesleri duyulmuştu. Kimliği belirlenen saldırganın kaçtığı kaydedilmişti.

Fransız basınında yer alan haberlerde, 29 yaşındaki saldırganın "Fiş S" olarak adlandırılan takip edilen kişiler arasında bulunduğu, kaçmadan önce askerlerin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtilmişti.

Ayrıca polisin dün sabah saldırganın evine baskın yaptığı ancak şahsı evde bulamadığı bildirilmişti.

Saldırının ardından Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, terörle mücadele eylem planının "acil saldırı uyarısı" seviyesine çıkartıldığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 14:14
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