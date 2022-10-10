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Gündem Türkiye'den flaş Rusya hamlesi! Son dakika olarak duyuruldu
Gündem

Türkiye'den flaş Rusya hamlesi! Son dakika olarak duyuruldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rus güçlerinin Ukrayna'nın bazı şehirlerine yönelik füze saldırılarına ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 13:02:00 -
Türkiye'den flaş Rusya hamlesi! Son dakika olarak duyuruldu

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rus güçlerinin Ukrayna'nın bazı şehirlerine yönelik füze saldırılarına ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

 

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Kuleba, Ukrayna'nın bazı şehirlerine yönelik bu sabah düzenlenen saldırıların ardından yaptıkları görüşmede, son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Sabah saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezindeki bazı noktalara başlattığı saldırılara ilişkin Ukrayna, Rusya'nın 75 füze fırlattığını, 41'inin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

 

 

 

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