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Yaşam Türkiye'den flaş açıklama yapıldı! İstanbul için kar yağışı: tarihi kaçırmayın! Bu sürpriz oldu! İlgili mesaj
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Türkiye'den flaş açıklama yapıldı! İstanbul için kar yağışı: tarihi kaçırmayın! Bu sürpriz oldu! İlgili mesaj

Yeniakit Publisher
2024-02-29 10:52:00 - 2024-02-29 11:14:32
Türkiye'den flaş açıklama yapıldı! İstanbul için kar yağışı: tarihi kaçırmayın! Bu sürpriz oldu! İlgili mesaj

Meteorolojik kaynaklar tarafından İstanbul'a yönelik bomba bir kar yağış tarihi verildi. Gerçekten de bu herkes için sürpriz oldu.

İstanbul ilimizin kış aylarını kar yağışı olmadan kapatacağı değerlendiriliyor. Bu ihtimal hala güçlü olarak görülüyor ancak meteorolojik kaynaklardan İstanbul'a yönelik bomba bir kar yağış tarihi verildi. Gerçekten de bu herkes için sürpriz oldu.

İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞ TARİHİ VERİLDİ

Meteoroloji uzmanı Ali Bakır, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"850 hpa -10° izotermi İstanbul sınırlarına getirmiş. bu haliyle İstanbul'da özellikle Avrupa yakasında ve Batı Karadeniz'de 7 Mart akşamı kar yağar."

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