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Gündem Türkiye'den FETÖ'cü Cevheri Güven hamlesi
Gündem

Türkiye'den FETÖ'cü Cevheri Güven hamlesi

Adalet Bakanlığı Almanya'dan FETÖ'cü Cevheri Güven'in iadesini talep etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 16:44:00 -
Türkiye'den FETÖ'cü Cevheri Güven hamlesi

Adalet Bakanlığı Almanya'dan FETÖ'cü Cevheri Güven'in iadesini talep etti.

15 Temmuz hain darbe girişiminden iki gün önce "tankın eli kulağında" paylaşımı yapan, Deniz Baykal'a kaset kumpasının baş mimarlarından Fetullahçı Terör Örgütünün operasyon maşası sözde gazeteci Cevheri Güven, asılsız ve belgesiz iddialarla yasadışı kaçtığı Almanya'dan Türkiye'ye yönelik karalama kampanyasına devam ediyor. Güven, çektiği ilk kara propaganda videosunu 2019 yılında yayınladı. O günden bu yana tam 250'den fazla video çeken Güven'in videoları, firari FETÖ'cüler ve örgütün haber siteleri tarafından algı operasyonunda kullanıldı. Örgüt üyesi Cevheri Güven hakkında firar ettiği tarihten bu yana ne Kırmızı Bülten çıkartıldı, ne de Adalet Bakanlığı aracılığıyla iadesi istendi.

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