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Siyaset Türkiye'den FETÖ uyarısı
Siyaset

Türkiye'den FETÖ uyarısı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü dolayısıyla geldiği Kuzey Makedonya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hususunda ikazda bulunarak, "Kuzey Makedonya'nın da zarar görmesini istemediğimiz için bu konuda kısa sürede adım atılmasını istiyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 21:14:00 -
Türkiye'den FETÖ uyarısı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü dolayısıyla geldiği Kuzey Makedonya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hususunda ikazda bulunarak, "Kuzey Makedonya'nın da zarar görmesini istemediğimiz için bu konuda kısa sürede adım atılmasını istiyorum." dedi.

Türkiye'nin her zaman Kuzey Makedonya'ya desteğini sürdüreceğini kaydeden Şentop, "NATO üyeliğinizin de tekrardan hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"FETÖ faaliyet gösterdiği her ülkede devleti hedef alıyor"

Türkiye'de darbeye kalkışan FETÖ'nün, uluslararası bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Şentop, FETÖ'nün faaliyet gösterdiği her ülkede devleti hedef aldığını bildirdi.

Şentop, FETÖ'cü teröristlerin yaptıkları her işi perdelediklerini belirterek, "Dost ve kardeş ülkemize de zarar vermesini istemiyoruz. Bunlar bazı devletlerin taşeron örgütleridir. Kuzey Makedonya'nın da zarar görmesini istemediğimiz için bu konuda kısa sürede adım atılmasını istiyorum." dedi.

Zaev: Harekete geçeceğiz

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev de yaptığı açıklamada, FETÖ terör örgütü ile mücadele konusuna da değinerek, "İçişleri Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız hazır. Sizden gelecek karar dosyaları sonrası hemen harekete geçeceğiz. Bu örgütün bize de zarar vermesini elbette istemiyoruz." dedi.

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