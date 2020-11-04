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Gündem Türkiye'den Facebook, Twitter ve Youtube'a ceza
Gündem

Türkiye'den Facebook, Twitter ve Youtube'a ceza

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'de temsilci bulundurma şartını yerine getirmeyen sosyal medya platformları Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram’a 10’ar milyon TL ceza kestiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 13:05:00 -
Türkiye'den Facebook, Twitter ve Youtube'a ceza

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen süre sona erdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram’a 10’ar milyon TL’lik ilk cezaların kesildiğini açıkladı.

İlk cezanın ardından şirketler 30 gün içerisinde temsilci atamama tavırlarını sürdürürlerse bu kez 30 milyon TL’lik cezalar kesilecek.

Sonraki 30 günde ise Türkiye’deki vergi mükelleflerinin söz konusu şirketlere reklam vermesi yasaklanacak.

İşte 5 aşamalı ceza planı

Sayan açıklamasında, "Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına 10 milyon lira idari para cezası uygulanacak. Bu cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde de yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcıya, bu defa 30 milyon lira idari para cezası kesilecek. kinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de yerine getirilmezse reklam verilmesi yasaklanacak.

Reklam yasağı kararından itibaren 3 ay içinde yükümlülükler yerine getirilmezse internet trafiği bant genişliği % 50 daraltılacak. Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği yüzde 90 daraltılacak." dedi.

Öte yandan, şirketler cezanın ardından 1 ay içinde, temsilci bildirir ve cezayı öderlerse cezalar 4’te 1 oranında düşecek. Yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul eden ve Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul eden sosyal ağ sağlayıcılarına kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.

 

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