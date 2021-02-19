Türkiye'den F-35 Programı için yeni hamle

Edinilen bilgiye göre söz konusu anlaşma; ABD’nin önde gelen hukuk kuruluşlarından Arnold & Porter tarafından, Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) F-35 Lightning II ile ilgili olarak Türkiye’ye stratejik ve hukuki danışmanlık hizmetinin sunulmasını içeriyor.

Anlaşma kapsamında altı ay sürecek olan stratejik ve hukuki danışmanlık hizmeti kapsamında firma, şu çalışmaları gerçekleştirecek:

Firma; SSB ve Türk yüklenicilerinin, mevcut karmaşık jeopolitik ve ticari faktörleri dikkate ve ele alarak Müşterek Taarruz Uçağı Programı (“JSF Programı”) içinde kalmaları için bir strateji konusunda tavsiyede bulunacaktır.

Firma, SSB’nin JSF Programı’nda stratejik bir müttefik ve değerli bir ortak olarak devam eden katılımıyla ilgili çıkarlarını ortaya çıkarmak ve anlamak için JSF Programı içindeki ABD ticari ortaklarına ve paydaşlarına yönelik bir faaliyet gerçekleştirecek.

Firma, programla ilgili ihracat kontrollerini ve ticari yaptırımları sürekli olarak izleyecek ve söz konusu yaptırımları açıklayacak. Ayrıca ABD makamları tarafından açıklanan bilgiye göre; Arnold & Porter, SSTEK’e bahsi geçen konunun sonucu ile ilgili herhangi bir söz veya garanti vermeyecek ve imzalanan sözleşme de söz veya garanti olarak yorumlanmayacak. Sözleşme bedeli olan 750 bin ABD Doları her durumda ödenecek.

F-35 Programında Ne Olmuştu?

Türkiye’nin S-400 alımı sebebi ile ilk olarak Türk Hava Kuvvetleri için üretilen 6 adet F-35 Lightning II savaş uçağının teslimatını askıya alan ABD, akabinde ise bu uçakları kendi hava kuvvetlerinin envanterine katmak için yasal karar çıkarttı.

Son olarak ABD, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına binaen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava Savunma Füze Sistemi tedarikinden sorumlu olan T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’na, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR’e, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk YİĞİT’e, SSB Hava Savunma Daire Başkanı Serhat Gençoğlu’na ve ilgili dairede müdür olarak görev yapan Mustafa Alper Deniz’e CAATSA yaptırımları uyguladı.

SSTEK Hakkında

SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ, 2016 yılında T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın %100 iştiraki olarak kurulmuştur. Şirketi, ülke savunması için kritik teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesine ve üretilmesine destek vermek amacı ile yeni firmalar kurmakta ya da mevcut firmalara ortaklık sağlamaktadır.