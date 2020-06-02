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Dünya

Türkiye'den F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ABD ile yaşanan F-35 krizine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 12:25:00 -
Türkiye'den F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 'Kriter Dergi'ye verdiği röportajda F-35 sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

İsmail Demir, F-35'ler konusunda oyunbozanlık yapan taraf olmayacaklarını söyleyerek, "Hep aynı şeyi söylüyoruz. Bu 9 ortaklı bir proje, ortaklardan birisinin bu konuda alacağı tek taraflı bir karar mantıklı değil ve tabii ki de hukuki bir geçerliliği yok. Ama bir taraf “Ben yaptım oldu” diyor, diğer ortaklar da “Büyük ağabey bir şey söyledi. Biz buna karşı sesimizi çıkartamayız” derlerse bu zaten projeyi zora sokan bir şey, zora soktuğu da zaten görülüyor. Kendileri ifade ettiler, bir maliyet artışı getirdiği söyleniyor. Bir değişiklikte Türkiye'deki üreticilerin ikame edilmesi, yeni üreticinin bulunması açısından da karşılaşılan engeller yine ortada görülüyor. Biz sürekli olarak bu ortaklık ruhuna sadık kalınması gerektiğini söyledik ve sadık kaldık. Bu onurlu bir ülkenin yapması gereken bir duruştur. Diyoruz ki “Biz bir projedeyiz, burada bir imzamız var. Bu imzanın da gereğini yapacağız ama siz bunu ihlal eden bir hareket yaptığımızı iddia ediyor iseniz hakkımızı hukuki zeminde ararız. Burada masayı deviren, oyunbozanlık yapan taraf biz olmayacağız “misilleme gibi” Siz madem bize bunu yaptınız, biz de bunu yaparız” gibi bir modda olmak yerine “Madem ortada bir anlaşma var, biz bunun gereğini şimdi yapmaya devam edelim ki hukuki zeminde de bu haklılığımız devam etsin” diyoruz" dedi.

"Bunun sonlanmaması gerekiyor"

Sürecin sonlanmaması gerektiğini söyleyen Demir, "Diğer taraftan ekonomik olarak da kendileri Mart 2020’de üretimi durduracaklarını söylemelerine rağmen üretim hala devam ediyor, siparişler devam ediyor bu da Türkiye'deki sanayinin -defalarca memnuniyetlerini belirttiler- zamanında ve kaliteli ürün teslimi sayesinde. Bu devam edecek. Burada “Siz madem bize böyle yaptınız, biz de 2019’un yazında üretimi durdurduk. Hadi masadan kalktık” demek mümkün müydü? Mümkündü ama kime faydası olur diye bakalım… Ne olacaktı? Onlar belki biraz zor durumda kalacaklardı, yeni bir üretici aramakla ilgili biraz zorlanacaklardı, süreç 3-5 ay daha uzayacaktı fakat neticede bu projenin kaç milyon dolarlık üretimini yapmayacaktık. Üstelik üretim sadece ekonomik anlamda bir üretim de değil ihracat yapıyoruz. Artı burada oluşturulan üretim teknolojileri ve kazanılan yetkinlikler ile kendi milli projelerimize önemli ölçüde bilgi aktarımı yapıyoruz. Bunun sonlanmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Okan

Oyunbozan taraf değil ama salak taraf oldu gumuz kesin bu projeye verilen parayı Türkiye sanayii sinde ki Ustalara verseydik şimdi kendi ucaklarimizla kandili bombalardik yetmezmiş gibi bide ingilizlerle uçak motoru ureticekmişiz Osmanlı ya yapilanı unuttunuzmu tarih tekerrür ibarettir.
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ejdadın torunu

Ey hükümet yetkilileri, biz parasını ödediğimiz halde ABD'ye bizim F 35 uçaklarını teslim etmediler. Şimdi soruyorum bizleri temsil eden sizlere, kime sordunuz da bizim uçakları vermeyip, dünyaya rezil rüsva yapıp sonrada S_400 konusunu bahane ederek, bizlere ekonomik tehditlerle tehdit eden ABD ye ile iş birliği yapıyorsunuz. 
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