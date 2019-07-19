Türkiye'den Erbil misillemesi! Yerle bir edildi... TSK, Karaçok Dağı mevzilerindeki kamplar ve terör örgütünün sözde drone akademisinin bulunduğu noktaları vurdu.

Irak'ın Erbil kentinde, başkonsolosluk görevlisi Osman Köse'nin şehit edildiği saldırının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK’nın Mahmur kampını vurdu. Saldırgan Mahmur'a 4 kez giriş yapmıştı Vurulan tesislerde PKK’lılara drone kullanım eğitimi veriliyordu. TSK bu noktaları imha etti. Bu noktaların seçilmesinde Teröristin Mahmur kampından talimatı alması ve 4 kez giriş çıkış yapması etkili oldu.

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