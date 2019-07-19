Türkiye'den Erbil misillemesi! Yerle bir edildi...
TSK, Karaçok Dağı mevzilerindeki kamplar ve terör örgütünün sözde drone akademisinin bulunduğu noktaları vurdu.19 Temmuz 2019 Cuma 06:29
Irak'ın Erbil kentinde, başkonsolosluk görevlisi Osman Köse'nin şehit edildiği saldırının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK’nın Mahmur kampını vurdu.
Saldırgan Mahmur'a 4 kez giriş yapmıştı
Vurulan tesislerde PKK’lılara drone kullanım eğitimi veriliyordu. TSK bu noktaları imha etti.
Bu noktaların seçilmesinde Teröristin Mahmur kampından talimatı alması ve 4 kez giriş çıkış yapması etkili oldu.
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