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Siyaset Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı
Siyaset

Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı depreme ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 20:49:00 - 2022-11-21 21:02:11
Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya’da meydana gelen deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığının yayımladığı taziye mesajında, “Endonezya’nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen deprem sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost ve kardeş Endonezya halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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