Türkiye'den Endonezya'ya ATMACA ve KHAN ihracatı

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; Roketsan, 2-5 Kasım 2022 tarihleri arasında Endonezya’nın başkenti Cakarta’da gerçekleştirilen Indo Defence 2022 Fuarı’nda yeni başarılara imza attı.

Roketsan tarafından geliştirilen; RF Güdümlü Orta İrtifa Hava Savunma Füzesi, RF Güdümlü Yüksek İrtifa Hava Savunma Füzesi, KHAN Topçu Füzesi ve ATMACA Gemisavar Füzesi, Endonezya Ordusu’nun kullanımına sunulacak.

Roketsan ile uluslararası bir iş ortağı tarafından geliştirilen söz konusu satışlar, hem Hükümetten Hükümete (G2G) hem de İşletmeden İşletmeye (B2B) anlaşmaları içeriyor.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; Roketsan Endonezya’ya ya konfigürasyonu farklı, çok katmanlı hava savunma füzeleri geliştirip tedarik edecek. Bu füzeler, orta ve yüksek irtifa hava savunma füzeleri olacak. Füzeler, TriSula adındaki Endonezya’ya özel geliştirilen bir ‘Katmanlı Hava Savunma Sistemi’nde kullanılacaklar

Geliştirilecek olan bu hava savunma füzeleri, mevcut HİSAR-O, HİSAR-RF ve SİPER Blok I füzelerinden farklı yapıda olacaklar. Füzeler, Roketsan tarafından tamamen Endonezya Ordusu’nun ihtiyaçlarına binaen geliştirilecekler.

Uluslararası arenada önemli bir ihracat anlaşmasına imza atan Roketsan, böylelikle hava savunma, gemisavar ve balistik füze ürün gamındaki 4 ayrı ürününü, Endonezya Ordusu’nun kullanımına sunmuş olacak.

ATMACA Gemisavar Füzesi

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın gemisavar füze ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla karşılanması için ATMACA Güdümlü Mermi G/M Projesi, 2009 yılında başlatıldı.

Bu kapsamda Roketsan ana yükleniciliğinde geliştirilen Aktif Radar Arayıcı Başlığa (AR) sahip 250+ kilometre menzilli ATMACA Gemisavar Füzesi, kapsamlı test faaliyetlerinin ardından Kasım 2019 tarihinde, MİLGEM TCG KINALIADA (F-514) Korveti’nden ilk kez ateşlendi. Bu atış testi esnasında ATMACA, deniz yüzeyindeki sabit hedefi başarıyla vurdu.

ATMACA Füzesi, 18 Haziran 2021 tarihinde icra edilen diğer bir test esnasında ise yine KINALIADA Korveti’nden ateşlendi ve ilk kez gerçek bir gemi hedefini vurdu. Hedef gemi, ATMACA Füzesi ile vurulduktan sonra battı.

Füze, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmiş bulunmaktadır.

KHAN Balistik Füze Sistemi

Roketsan üretimi BORA Taktik Balistik Füze Sistemi’nin ihracat versiyonu olan KHAN, 280 kilometre menzile sahiptir

Füze, Roketsan üretimi BORA Silah Sistemi’ne ait 8×8 Taktik Tekerlekli Araç ve Roketsan Çok Namlulu Roket Atar Silah Sistemi üzerinden atılmaktadır. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda entegrasyon için uygun arayüze sahip diğer Taktik Tekerlekli Araç platformlarından da fırlatılabilmektedir.

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