Türkiye'den Elon Musk kararı! Ülke genelinde kurmasına izin verildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Tesla'ya Türkiye'de şarj ağı kurma yetkisi verildi.

Yapılan açıklamaya göre, bugün itibariyle Tesla’nın da aralarında yer aldığı 119 adet şirket, aldıkları lisanslar kapsamında, ülke genelinde şarj istasyonları kurarak elektrikli araçlara şarj hizmeti sunma hakkı elde etti.

Lisans sahibi şirketler gibi Tesla da Türkiye’de kuracağı şarj istasyonlarında tüm elektrikli araç modellerine hizmet verecek ve şarj hizmeti fiyatını birim enerji (kWh) bedeli üzerinden belirleyecek.

EPDK'dan açıklama

Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited Şirketi’ne (Tesla) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından şarj ağı işletmeci lisansı verilmiştir. Bugün itibariyle Tesla’nın da aralarında yer aldığı 119 adet şirket, aldıkları lisanslar kapsamında, ülke genelinde şarj istasyonları kurarak elektrikli araçlara şarj hizmeti sunma hakkını elde etmiş oldular. Tüm lisans sahibi şirketler gibi Tesla da Türkiye’de kuracağı şarj istasyonlarında tüm elektrikli araç modellerine hizmet verecek ve şarj hizmeti fiyatını birim enerji (kWh) bedeli üzerinden belirleyecek.

Türkiye’de elektrikli ulaşım alanında yapılan düzenlemelerle dünyada ilk kez şarj ağı işletmeci tanımı mevzuat kapsamına alınarak ilgili tüzel kişiler lisanslandırılmış ve yasal alt yapı oluşturulmuştur. Elektrikli araç şarj istasyonlarına ilişkin yapılan düzenlemeler gerek sektör temsilcileri gerekse yurtdışındaki Kurum ve Kuruluşlar tarafından ilgi ve beğeniyle karşılanmıştır. Yatırımcıların bu alana yoğun bir ilgisi gözlenmektedir. Elektrikli araç sahipleri, şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilerin otoparklar, AVM’ler, benzin istasyonları gibi birçok noktada kuracakları şarj istasyonları ile oluşturacakları şarj ağlarından şarj hizmeti alabilecek ve artan akaryakıt fiyatları karşısında daha ekonomik bir seyahat yapabilecektir. EPDK’nın tüm paydaşlarla beraber sektörü ve pazarı geliştirme noktasında çalışmaları devam etmektedir.

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Mevzuata göre şarj istasyonu işletmek için lisans alınması tek yol değildir. Şarj istasyonu işletmek isteyen gerçek kişiler veya şirketler, lisans sahibi şirketlerden sertifika almak yöntemiyle şarj istasyonu işletme imkanına sahip olabilmektedir. Böylelikle sertifika sahibi şarj istasyonu işletmecileri; yazılım, çağrı merkezi, ödeme altyapısı gibi pek çok maliyet artırıcı kalemden de kurtulabilmektedir.

Elektrikli araç kullanıcılarının şarj hizmeti alabileceği şarj noktaları incelendiğinde, bugün itibarıyla ticari olarak şarj hizmeti verilen 3728 adet şarj noktası bulunmaktadır. Türkiye’deki şarj hizmeti verilen elektrikli araç şarj noktalarının 646’sını hızlı (DC) şarj, 3 bin 82’sini ise yavaş (AC) şarj noktaları oluşturmaktadır. Trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısına bakıldığında da, 2021 yıl sonu itibarıyla toplam 7694 adet araç bulunurken satışlarda yaşanan önemli bir ivmelenmeyle 2022 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla bu sayı toplamda 14896 adete ulaşmıştır. Bu kapsamda EPDK tarafından verilen lisanslar ile şarj noktası sayısında artış görülmekle birlikte elektrikli araç sayılarında da artış yaşandığı gözlemlenmektedir.

EPDK tarafından halka açık şarj istasyonlarının coğrafi konumları, şarj ünitelerine ait soket sayıları, tipleri ve güçleri, ödeme yöntemleri, fiyat bilgileri ve müsaitlik durumlarının paylaşılacağı Serbest Erişim Platformunda da son aşamaya gelinmiştir. Bahse konu platform çerçevesinde toplanacak bilgi ve veriler bir mobil uygulama üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu uygulama ile birlikte elektrikli araç kullanan vatandaşlar dilediği noktaya sorunsuz ve konforlu bir seyahat gerçekleştirecektir. Böylelikle; elektrikli araçların çevresel avantajları dışında, gelişmiş teknolojik özellikleri de dikkate alınarak, araçların özelliklerine de uygun olacak şekilde elektrikli araç kullanıcıları açısından şarj hizmeti fiyatlarının anlık takibinin yapılabilmesi amaçlanmaktadır.