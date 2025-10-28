Türkiye'den El Feşir tepkisi! Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın El Faşir şehrinde yaşanan gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sudan’daki son gelişmeleri derin endişeyle takip ediyor ve konuyla ilgili olarak Arap Ligi tarafından yapılan açıklamada yer alan hususlara katılıyoruz. Hızlı Destek Güçleri’nin (RSF) kontrolüne geçen El Feşir şehrinde sivillere karşı işlenen zulmü şiddetle kınıyoruz. El Feşir şehri ve çevresindeki çatışmaların derhal sona erdirilmesi, masum sivillere yönelik saldırıların durdurulması, güvenli geçiş olanağı sağlanması ve insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması çağrısında bulunuyoruz. Sudan’ın birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik açık desteğimizi yineliyor ve çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmak için diyaloğun önemini vurguluyoruz" denildi.

