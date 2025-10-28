  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran işletme: Fiyatlar normal!

AB ülkesi, özel etkinlik yapacak! Orduyu Türklerle güçlendirme planı

Son dakika! Netanyahu ateşkesi bozdu: Cesetleri bahane edip Gazze'ye saldırdı

Ekrem için 'Tam ajan...' ifadesini kullanmıştı! Nedim Şener şimdi de MİT'in videosunu paylaştı: Casusluk Nedir?

İş makinesi ile ATM’yi yerinden söküp kamyonete yükleyip kaçtılar

Siyonist vekillerden akıl almaz çağrı: Tek suçları Filistinli öldürmek olan Yahudi katilleri affedin!

Ekrem’e dün öyle bugün böyle! Fırıldak Cemal kıvırmadan yapamıyor

Hani bunlar her yaz dünyayı geziyordu! Almanya’da 2.5 milyon emekli geçinmek için çalışıyor

Üvey oğlunun ifadesi ortaya çıktı! İsrail'den casus Hüseyin Gün'e özel muamele

Katar Savunma Bakanı Al Sani, Altay Tankı teslim töreninde konuştu
Gündem Türkiye'den El Feşir tepkisi! Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı
Gündem

Türkiye'den El Feşir tepkisi! Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'den El Feşir tepkisi! Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Türkiye, Sudan'ın El Feşir şehrinde sivillere yapılan şiddete tepki gösterdi. İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın El Faşir şehrinde yaşanan gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sudan’daki son gelişmeleri derin endişeyle takip ediyor ve konuyla ilgili olarak Arap Ligi tarafından yapılan açıklamada yer alan hususlara katılıyoruz. Hızlı Destek Güçleri’nin (RSF) kontrolüne geçen El Feşir şehrinde sivillere karşı işlenen zulmü şiddetle kınıyoruz. El Feşir şehri ve çevresindeki çatışmaların derhal sona erdirilmesi, masum sivillere yönelik saldırıların durdurulması, güvenli geçiş olanağı sağlanması ve insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması çağrısında bulunuyoruz. Sudan’ın birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik açık desteğimizi yineliyor ve çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmak için diyaloğun önemini vurguluyoruz" denildi.

Avrupa'da umudu kesti, Türkiye'de iyileşti
Avrupa'da umudu kesti, Türkiye'de iyileşti

Sağlık

Avrupa'da umudu kesti, Türkiye'de iyileşti

Avrupa'da umudu kesti, Türkiye'de iyileşti
Avrupa'da umudu kesti, Türkiye'de iyileşti

Sağlık

Avrupa'da umudu kesti, Türkiye'de iyileşti

Yunanlar göçmenleri Türkiye'ye itti
Yunanlar göçmenleri Türkiye'ye itti

Yerel

Yunanlar göçmenleri Türkiye'ye itti

{relation id:1961612 slug:'avrupada-umudu-kesti-turkiyede-iyilesti'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23