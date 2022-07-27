Türkiye'den dünyayı ayağa kaldıracak plan! Yer yerinden oynayacak

Türkiye, Karadeniz'de bulduğu doğalgaz ile rezervlerini büyütmeye devam ederken depolama alanlarını da büyütüyor.

Tuz gölü ve Silivri'de bulunan doğalgaz depolama tesislerinde kapasite arttırmak için yeni kuyular ve inşaat çalışmaları devam ediyor.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama (Faz III) projesi çalışmalarında gelinen son durum havadan görüntülendi.

Tesis kendi enerjisini ise rüzgar enerjisinden elde edecek. Depolama tesisi içinde e 4,2 megavatlık rüzgar tribünü kurularak yakında hizmete alınacak.

Silivri doğal gaz deposu 4.6 milyar metreküp kapasiteye çıkacak

Doğalgaz depolama tesisi 3,2 milyar metreküplük depolama hacmine sahipken Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama (Faz III) projesi bitmesiyle bu ramak 4,6 milyar metreküpe çıkması bekleniyor.

Tesis günlük geri üretim kapasitesi ise günlük 28 milyon metreküpten 75 milyon metreküpe çıkartılacağı açıklandı.