Türkiye'den dost ülkeye "Korkut" teklifi

ASELSAN, Ukrayna’ya kendi hava savunma sistemlerini sunmak istiyor. Ukrayna merkezli Defence Express’in haberine göre önümüzdeki hafta Kiev’de düzenlenecek Arms & Security silah fuarında, ASELSAN'ın kundağı motorlu hava savunma sistemi Korkut’un Ukrayna ordusuna potansiyel satışını müzakere etmek istediğini açıkladı.

ASELSAN yaptığı açıklamada, "ASELSAN, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine tüm operasyonel ve taktik gereksinimleri karşılayan hava savunması için savaşta kanıtlanmış bir çözüm sunuyor" dedi.

Bir batarya, üç Korkut kundağı motorlu alçak irtifa hava savunma sistemi ve arama radarlı Korkut komuta kontrol aracından oluşuyor. Arama radarı MAR, maksimum 70 km menzildeki hava hedeflerini tespit edebilir. Korkut, katmanlı hava savunma ağında diğer hava savunma sistemleri ile entegre çalışabilir.

Bu projede TSK’nın hava savunma yetenekleri, tehditlerdeki gelişmelere karşı etkin savunma yapabilmek amacıyla parçacıklı mühimmatları da kullanabilen yeni, namlulu hava savunma sistemleri ile güçlendirilecektir. SSA’da hedefin hassas şekilde ateş altına alınmasını sağlayacak Atış Kontrol Radarı ile KKA’da hedeflerin tespitini gerçekleştirecek olan üç boyutlu mobil arama radarı taktik ihtiyaçlara uygun olarak geliştirilmektedir. Amfibik özellikli bu sistem TSK’nın hava savunma alanındaki gücünü büyük oranda arttıracaktır.

KORKUT Sistemi, hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir hava savunma sistemidir. KORKUT Sistemi, 3 Silah Sistemi Aracı (SSA) ve 1 Komuta Kontrol Aracı’ndan (KKA) oluşan takımlar halinde görev yapacaktır. KORKUT-SSA, yine ASELSAN tarafından geliştirilen 35 mm Parçacıklı Mühimmatı atma kabiliyetine sahiptir. Parçacıklı Mühimmat; 35 mm hava savunma toplarının görevlerini havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi güncel hava hedeflerine karşı etkin olarak icra edebilmelerine imkan sağlamaktadır.

Korkut, FNSS üretimi ZPTP platformu üzerine kurulmuştur. Silah MKEK üretimidir.