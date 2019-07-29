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Türkiye'den doğalgaz hamlesi: Dünyanın en büyüğü inşa ediliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak olan Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi'ne ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:47
Türkiye'den doğalgaz hamlesi: Dünyanın en büyüğü inşa ediliyor

Aksaray'daki Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi'nin temel atma töreni öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önemli açıklamalarda bulundu.

"Dünyanın en büyüğünü inşa ediyoruz"

Aksaray'ın projeye ev sahipliği yaptığını kaydeden Dönmez, şöyle konuştu:

"Projeyle buradaki 1,2 milyar metreküp kapasiteyi inşallah 5,4 milyar metreküpe ulaştırmış olacağız. Böylelikle günlük geri üretim kapasitemiz 80 milyon metreküpe çıkmış olacak. Bu alanda dünyada tuz lobları içerisinde doğal gaz depolama alanı olarak inşa edilen bu kapasitede başka bir proje yok. Dolayısıyla dünyanın en büyüğünü buraya inşa ediyoruz. Ayrıca bugün 1 megavattlık güneş santralinin de açılışını yapacağız. Böylece depolama tesisinde ihtiyacımız olan enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan elde etme imkanına kavuşmuş olacağız."

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:47
  1. Aksaray
  2. Fatih Dönmez
  3. Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi
  4. Tuz Gölü
  5. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

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